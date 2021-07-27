В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

Фото: Максим Платонов (архив)

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. К 30 августа лицам, указанным в постановлении главного санитарного врача региона, необходимо получить первую дозу вакцины, к 30 сентября — вторую.

Прививку должны сделать работники сферы торговли, парикмахерских и салонов красоты, заведений общепита, сотрудники предприятий общественного транспорта, такси, учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты, занятые в санитарно-курортной сфере, туризма и доставки еды.

По последним данным, в Волгоградской области зарегистрировано 69 656 случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии в регионе 62 170 человек.

Татьяна Демина