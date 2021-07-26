Власти Нижнекамска опубликовали график работы выездных пунктов вакцинации от COVID-19
В Нижнекамске продолжают работу выездные пункты вакцинации от COVID-19. Мэрия города опубликовала их график работы.
Завтра, 27 июля:
- НКЦ, c 9.00 до 11.00;
- ОЦМ (пр. Химиков,72б), с 9.00 до 12.00;
- Штаб СТОС (ул. Вокзальная, 6-74), с 9.00 до 12.00;
- МФЦ на Школьном бульваре, с 13.00 до 15.00;
- ТЦ «Барс-2», второй этаж (ул. Менделеева, 33а), с 10.00 до 12.00;
- Центральный вещевой рынок, с 11.00 до 13.00.
В среду, 28 июля, мобильные пункты будут работать по следующим адресам:
- ОЦМ (ул. Бызова, 9), с 9.00 до 12.00;
- ОЦМ (пр. Шинников, 25а), с 9.00 до 12.00;
- Центральный вещевой рынок, с 11.00 до 13.00;
- МФЦ на Школьном бульваре, с 13.00 до 15.00;
- ТЦ «Сити Молл» (пр. Химиков), с 16.30 до 18.30;
- ТЦ «Барс-2», второй этаж (ул. Менделеева, 33а), с 14.00 до 17.00;
- ТЦ «Лента» (ул. Лесная), с 16.00 до 18.30.
В четверг, 29 июля, прививочные пункты остановятся по адресам:
- НКЦ, c 9.00 до 11.00;
- Штаб ОПОП (ул. Гагарина, 2а-160), с 9.00 до 12.00;
- МФЦ на Школьном бульваре, с 13.00 до 15.00;
- ТЦ «ЭССЕН» (пр. Строителей, 55), с 10.00 до 12.00;
- Центральный вещевой рынок, с 11.00 до 13.00;
- ОЦМ (ул. Корабельная, 20), с 14.00 до 17.30.
В пятницу, 30 июля, выездные пункты будут работать по следующему графику:
- ОЦМ (ул. Юности, 8), с 9.00 до 12.00;
- Центральный вещевой рынок, с 11.00 до 13.00;
- ТЦ «Сити Молл» (пр. Химиков), с 16.30 до 18.30;
- ТЦ «ЭССЕН» (пр. Строителей, 55), с 14.00 до 17.00;
- ТЦ «Лента» (ул. Лесная), с 16.00 до 18.30.
По данным на 26 июля, в Татарстане прививку от коронавируса сделали 773 235 человек. Второй компонент получили 554 236 человек.
На прошлой неделе власти Нижнекамского района РТ сообщили, что коллективный иммунитет в районе достиг 54%.ОбществоМедицина Татарстан
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