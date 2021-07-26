Власти Нижнекамска опубликовали график работы выездных пунктов вакцинации от COVID-19

В Нижнекамске продолжают работу выездные пункты вакцинации от COVID-19. Мэрия города опубликовала их график работы.

Завтра, 27 июля:

НКЦ, c 9.00 до 11.00;

ОЦМ (пр. Химиков,72б), с 9.00 до 12.00;

Штаб СТОС (ул. Вокзальная, 6-74), с 9.00 до 12.00;

МФЦ на Школьном бульваре, с 13.00 до 15.00;

ТЦ «Барс-2», второй этаж (ул. Менделеева, 33а), с 10.00 до 12.00;

Центральный вещевой рынок, с 11.00 до 13.00.



В среду, 28 июля, мобильные пункты будут работать по следующим адресам:

ОЦМ (ул. Бызова, 9), с 9.00 до 12.00;

ОЦМ (пр. Шинников, 25а), с 9.00 до 12.00;

Центральный вещевой рынок, с 11.00 до 13.00;

МФЦ на Школьном бульваре, с 13.00 до 15.00;

ТЦ «Сити Молл» (пр. Химиков), с 16.30 до 18.30;

ТЦ «Барс-2», второй этаж (ул. Менделеева, 33а), с 14.00 до 17.00;

ТЦ «Лента» (ул. Лесная), с 16.00 до 18.30.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В четверг, 29 июля, прививочные пункты остановятся по адресам:

НКЦ, c 9.00 до 11.00;

Штаб ОПОП (ул. Гагарина, 2а-160), с 9.00 до 12.00;

МФЦ на Школьном бульваре, с 13.00 до 15.00;

ТЦ «ЭССЕН» (пр. Строителей, 55), с 10.00 до 12.00;

Центральный вещевой рынок, с 11.00 до 13.00;

ОЦМ (ул. Корабельная, 20), с 14.00 до 17.30.



В пятницу, 30 июля, выездные пункты будут работать по следующему графику:

ОЦМ (ул. Юности, 8), с 9.00 до 12.00;

Центральный вещевой рынок, с 11.00 до 13.00;

ТЦ «Сити Молл» (пр. Химиков), с 16.30 до 18.30;

ТЦ «ЭССЕН» (пр. Строителей, 55), с 14.00 до 17.00;

ТЦ «Лента» (ул. Лесная), с 16.00 до 18.30.



По данным на 26 июля, в Татарстане прививку от коронавируса сделали 773 235 человек. Второй компонент получили 554 236 человек.



На прошлой неделе власти Нижнекамского района РТ сообщили, что коллективный иммунитет в районе достиг 54%.