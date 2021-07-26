В Татарстане провакцинировано от коронавируса 773 тысячи человек
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 773 235 человек, сообщили «Реальному времени» в Минздраве республики.
Из них второй компонент «антиковидного» препарата получили 554 236 человек.
По итогам позапрошлой недели в республике было провакцинировано 722 606 граждан.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 51 новый случай COVID-19. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 675 случаев коронавируса.
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