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В Татарстане провакцинировано от коронавируса 773 тысячи человек

11:59, 26.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане провакцинировано от коронавируса 773 тысячи человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 773 235 человек, сообщили «Реальному времени» в Минздраве республики.

Из них второй компонент «антиковидного» препарата получили 554 236 человек.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам позапрошлой недели в республике было провакцинировано 722 606 граждан.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 51 новый случай COVID-19. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 675 случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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