В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.
От инфекции скончались две женщины 1932 и 1946 годов рождения, двое мужчин 1937 и 1966 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период пандемии зарегистрировали 599 случаев COVID-19.
За минувшие сутки в республике выявили 51 новый случай COVID-19. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 675 случаев коронавируса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым