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В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19

19:20, 26.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

От инфекции скончались две женщины 1932 и 1946 годов рождения, двое мужчин 1937 и 1966 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане за весь период пандемии зарегистрировали 599 случаев COVID-19.

За минувшие сутки в республике выявили 51 новый случай COVID-19. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 675 случаев коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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