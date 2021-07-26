В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

От инфекции скончались две женщины 1932 и 1946 годов рождения, двое мужчин 1937 и 1966 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане за весь период пандемии зарегистрировали 599 случаев COVID-19.

За минувшие сутки в республике выявили 51 новый случай COVID-19. За весь период пандемии в республике зафиксировали 23 675 случаев коронавируса.

