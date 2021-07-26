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Biocad рассказала о новой вакцине от COVID-19

21:59, 26.07.2021
Biocad рассказала о новой вакцине от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцина против COVID-19, которую разрабатывает биотехнологическая компания Biocad, оптимизирована с учетом наличия штамма «дельта» коронавируса. Об этом заявил гендиректор российской компании Дмитрий Морозов.

Он признался, что вакцина была готова несколько месяцев назад.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы начали испытания собственной вакцины. Этому предшествовали мои долгие «метания» (какую платформу выбрать, какую вакцину делать), — приводит «РИА Новости» его слова.

Сегодня Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований векторной вакцины от COVID-19.

В России сейчас зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». По данным на 23 июля, количество россиян, получивших первый компонент вакцины против COVID-19, приблизилось к 35 миллионам.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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