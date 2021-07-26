Biocad рассказала о новой вакцине от COVID-19
Вакцина против COVID-19, которую разрабатывает биотехнологическая компания Biocad, оптимизирована с учетом наличия штамма «дельта» коронавируса. Об этом заявил гендиректор российской компании Дмитрий Морозов.
Он признался, что вакцина была готова несколько месяцев назад.
— Мы начали испытания собственной вакцины. Этому предшествовали мои долгие «метания» (какую платформу выбрать, какую вакцину делать), — приводит «РИА Новости» его слова.
Сегодня Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований векторной вакцины от COVID-19.
В России сейчас зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». По данным на 23 июля, количество россиян, получивших первый компонент вакцины против COVID-19, приблизилось к 35 миллионам.
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