Власти Турции не планируют ужесточать меры для российских туристов

Власти Турции не планируют вводить никакие ограничения или ужесточать меры для российских туристов. Об этом заявили в турецком посольстве в Москве.

Заявления главы Союза инфекционистов Мехмета Джейхана, призывавшего ранее ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам, — его личное мнение, уточнили дипломаты.

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«Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», — приводит «РИА Новости» сообщение дипмиссии.



Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня. Вчера президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев предупреждал россиян о возможном ужесточении ковидных ограничений в Турции с августа.

Татьяна Леухина