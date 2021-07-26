В России с 1 августа начнется эксперимент по маркировке антисептиков

В России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года пройдет эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. Постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Оператором информационной системы эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторгу РФ поручили до 1 октября обеспечить утверждение требований к информационной системе, разработать и утвердить по согласованию с уполномоченными органами методические рекомендаций по проведению эксперимента и соответствующего плана-графика.

1 апреля в России начался эксперимент по маркировке пива. Он продлится до 31 августа 2022 года.

Татьяна Леухина