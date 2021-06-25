У МакSим диагностировали 75-процентное поражение легких — ее перевели в группу КТ-4

У МакSим диагностировано 75-процентное поражение легких, сообщает RT cо ссылкой на представителя певицы. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

По последним данным, МакSим по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в медикаментозной коме. Состояние артистки за неделю не изменилось.

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она почувствовала накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дают отрицательный результат.

Врачи диагностировали у МакSим 40-процентное поражение легких. 19 июня стало известно, что ее ввели в медикаментозный сон.



Татьяна Демина