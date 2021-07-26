Новости общества

16:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков рассказали о продолжительности карантина перед встречей с Путиным

15:50, 26.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песков рассказали о продолжительности карантина перед встречей с Путиным
Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ далека от нормализации, поэтому требования по проверкам на COVID-19 и карантин перед встречей с главой государства сохраняются.

«В процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то из собеседников президента мог недавно перенести болезнь, и так далее и тому подобное. Поэтому кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 23 239 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 6 149 780 человек.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также