Песков рассказали о продолжительности карантина перед встречей с Путиным

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ далека от нормализации, поэтому требования по проверкам на COVID-19 и карантин перед встречей с главой государства сохраняются.

«В процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то из собеседников президента мог недавно перенести болезнь, и так далее и тому подобное. Поэтому кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин», — цитирует Пескова «РИА Новости».



Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 23 239 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 6 149 780 человек.

Алексей Нечаев