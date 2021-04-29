Итоги дня: конфликт на границе Таджикистана и Киргизии, «Яндекс» покупает банк, VIP-гости в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды, 29 апреля:
- Сегодня в Казани стартовал Евразийский экономический совет. В закрытом режиме участники совета заслушали доклад по программе развития космических и геоинформационных систем, а также обсудили основные направления работы в промышленности и сельском хозяйстве и во многих других отраслях. В качестве государственных наблюдателей межправительственного совета принимают участие Куба, Молдавия, Узбекистан, а также приглашенные в качестве гостей представители Таджикистана и Туркменистана. Кроме того, председатель правительства России Михаил Мишустин провел встречу с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
- В прошлом году внешнеторговый оборот Татарстана со странами ЕАЭС составил $1,584 млрд. Об этом было сказано во время встречи президента РТ Рустама Минниханова с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Основное назначение комиссии — обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции. Также Минниханов встретился с премьер-министром Киргизской Республики Улукбеком Мариповым. В ходе встречи стороны отметили, что двусторонний товарооборот по итогам 2020 года составил $41,1 млн. Он сократился на 33,4% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, президент Татарстана пригласил делегацию из Киргизии на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в следующем году.
- Перестрелка регулярных армий началась на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности. Отмечается, что ситуация обострилась в местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия). По сообщению, продолжает обострять обстановку таджикская сторона. «Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов», — заявили в Пограничной службе киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
- Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада встретились в Казани и обсудили сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской государственной границе. Обе стороны выразили готовность к скорейшему разрешению конфликта путем переговоров. Премьеры считают, что применение силовых методов недопустимо, и предложили принять срочные меры по недопущению эскалации конфликта. После этого Киргизия и Таджикистан на встрече министров иностранных дел двух государств Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина договорились о совместном патрулировании обстановки в приграничной зоне.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова не стала исключать возможное осложнение ситуации с коронавирусом в России осенью. По ее словам, инфекция в осенний период приобретает признаки инфекционного заболевания, что приводит к осложнению ситуации. «Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования», — сказала она, отметив, что проведение массовых мероприятий в майские праздники следует приостановить. Так, глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам провести праздники в семейном кругу.
- Ольга Редько освобождена от должности председателя Госкомитета Татарстана по закупкам. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Редько покинула должность по собственному желанию.
- В Казани сотрудники ГИБДД в ходе рейда нашли места размещения электросамокатов на тротуарах, что мешает проходу людей. Был составлен акт выявленных недостатков и вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помех в дорожном движении). Провинившимся гражданам грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, должностным лицам — 25 тыс. рублей, а юрлицам — 300 тыс. рублей.
- Министерство энергетики России предложило сократить вдвое число мусоросжигательных теплоэлектростанций (МТЭС), так как считает их строительство избыточным. В Минэнерго пояснили, что в таких крупных МТЭС нет необходимости, «исходя из прогнозируемых объемов отходов» в регионах, где предполагается их строительство. По мнению ведомства, с точки зрения текущего энергобаланса «строительство рассматриваемых объектов генерации избыточно».
- Скандальный журналист Олег Кашин отреагировал на идею вице-премьера РФ Марата Хуснуллина объединить регионы в России. Он задался вопросом о том, зачем Татарстану столько областей вокруг. «Давайте сделаем большой Татарстан. Ульяновскую область в него, Мордовию. И там, и там татары живут. Сделаем Великий Татарстан. И тут я уже думаю: ой, я не это имел в виду. Да, Хуснуллин, не надо нам большого Татарстана», — сказал он.
- IT-компания «Яндекс» ведет переговоры о приобретении банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович. В настоящее время сделка находится на этапе due diligence (комплексная проверка сделки), и в ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи, рассказали изданию два источника.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает об инициативе продления нерабочих дней после 10 мая. «Мне неизвестно об этом», — сказал представитель Кремля в ответ на идею о возможности продления нерабочих дней после 10 мая из-за роста числа заразившихся коронавирусом.
- В пресс-службе КФУ опровергли сообщения о том, что студентов университета принуждают написать заявления о выселении из общежитий. Такая информация появилась сегодня в студенческом издании «Ветер». Сейчас в институтах проходят жилищно-бытовые комиссии, по их итогам составят списки студентов на заселение, после чего издадут приказ. Только после публикации приказа человек может написать заявление и отказаться от койко-места, если этого захочет сам, отметили в пресс-службе. «Подчеркнем, что официально утвержденная форма заявления на отказ от койко-места отличается от опубликованной», — подытожили в КФУ.
- Координатор штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил об их роспуске. Он объяснил, что это связано с тем, что нынешняя работа может подвести сотрудников под статью об экстремизме. Он добавил, что проделанная работа приведет к тому, что «семена свободы дадут всходы». Другие политические организации займутся расследованиями и выборами.
- Следком возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального — он подозревается в создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Подозреваемыми по делу являются также Иван Жданов и Леонид Волков.
- В Москве Бабушкинский суд оставил без изменений приговор оппозиционеру Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Приговор вступил в законную силу.
- В Казани произошел пожар на территории Казанского завода малотоннажной химии. По прибытии пожарные установили, что загорелось масло внутри кирпичного одноэтажного здания. Для тушения было создано два боевых участка: один боевой участок на тушение пожара, один боевой участок на защиту смежных помещений, поданы пенный ствол ГПС-600 и один ручной ствол РСК-50. Здание самостоятельно покинули 25 человек. Погибших и пострадавших нет.
- 1 165 работников АО УК «Камдорстрой» получили заработную плату, которую им не выплачивали в октябре — декабре 2020 года. Следствие считает, что у предприятия была возможность рассчитаться с коллективом, но средства направлялись на иные нужды. В итоге руководство погасило перед сотрудниками задолженность в сумме более чем 61 млн рублей.
Алексей НечаевОбщество
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