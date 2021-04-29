Минниханов пригласил делегацию Киргизии на юбилей принятия ислама в следующем году

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил делегацию из Киргизии на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в следующем году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента РТ.



По словам Минниханова, отношения начинаются не на ровном месте: «Исторически между нашими народами были контакты. В следующем году у нас 1100-летие принятия ислама, приглашаем вашу делегацию посетить это важное мероприятие».

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов прибыл в Казань для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета. На встрече президент РТ обратил внимание, что республика готова поделиться опытом работы с инвесторами. Ожидается, что Киргизия, в свою очередь, поделится наработками в финансовых сферах: «По исламскому банкингу вы одни из самых продвинутых», — сказал Минниханов. Марипов отметил, что Татарстан одним из первых начал работу в сфере цифровизации.

Фото: пресс-служба президента РТ

Напомним, Марипов прибыл в Казань вчера вечером. В Международном аэропорту Казани Марипова встретил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В тот же день в Казань прилетел и председатель правительства России Михаил Мишустин. В столицу республики также прибыли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Маргарита Головатенко