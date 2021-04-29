Тысяче сотрудников «Камдорстроя» выплатили долги по зарплате на 61 млн рублей

1 165 работников АО УК «Камдорстрой» получили заработную плату, которую им не выплачивали в октябре — декабре 2020 года, сообщает Следком по Татарстану.



Следствие считает, что у предприятия была возможность рассчитаться с коллективом, но средства направлялись на иные нужды. В итоге руководство погасило перед сотрудниками задолженность в сумме более чем 61 млн рублей.



Следственные органы республики продолжают расследование уголовного дела по факту невыплаты зарплаты «Камдорстроя» и его дочерних предприятий.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале 2021-го «Камдорстрой» уже выплачивал долги сотрудникам: тогда сумма задолженности составляла более 11 млн рублей.

Маргарита Голвоатенко