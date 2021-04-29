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В Казани произошел пожар на территории завода малотоннажной химии

11:28, 29.04.2021
В Казани произошел пожар на территории завода малотоннажной химии
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани произошел пожар на территории Казанского завода малотоннажной химии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По прибытии пожарные установили, что загорелось масло внутри кирпичного одноэтажного здания. Для тушения было создано два боевых участка: один боевой участок на тушение пожара, один боевой участок на защиту смежных помещений, поданы пенный ствол ГПС-600 и один ручной ствол РСК-50.

Здание самостоятельно покинули 25 человек. Погибших и пострадавших нет.

Ликвидация открытого горения зафиксирована в 10.57.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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