В Казани произошел пожар на территории завода малотоннажной химии

В Казани произошел пожар на территории Казанского завода малотоннажной химии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По прибытии пожарные установили, что загорелось масло внутри кирпичного одноэтажного здания. Для тушения было создано два боевых участка: один боевой участок на тушение пожара, один боевой участок на защиту смежных помещений, поданы пенный ствол ГПС-600 и один ручной ствол РСК-50.

Здание самостоятельно покинули 25 человек. Погибших и пострадавших нет.

Ликвидация открытого горения зафиксирована в 10.57.



Ольга Плешкова