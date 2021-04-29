Товарооборот Киргизии и Татарстана за 2020 год снизился на треть и составил $41,1 млн

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Кыргызской республики Улукбеком Мариповым. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Марипов прибыл в Казань для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета.

В ходе встречи стороны отметили, что двусторонний товарооборот по итогам 2020 года составил $41,1 млн. Он сократился на 33,4% по сравнению с 2019 годом.

Фото: пресс-служба президента РТ

Минниханов отметил, что Татарстан прошел большой путь в вопросах работы с инвесторами и предложил перенять опыт в этом направлении. При этом республике также важно перенять опыт Киргизии.

— По исламскому банкингу вы одни из самых продвинутых, — отметил Минниханов.

Фото: пресс-служба президента РТ

На сегодняшний день парк грузовых автомобилей в Кыргызстане, в том числе автобусов, насчитывает 8 300 единиц, из них автомобилей КАМАЗ — 4 600 единиц. В республику «Татнефть» поставляет дизельное топливо, автомобильный бензин, базовые масла, автомобильные шины.

— Мы не на ровном месте начинаем отношения. Исторически между нашими народами были контакты. В следующем году у нас 1100-летие принятия ислама, приглашаем вашу делегацию посетить это важное мероприятие, — заявил Минниханов.

Марипов в свою очередь отметил, что у сторон есть большие возможности в расширении торгово-экономического сотрудничества.

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов прибыл в столицу Татарстана вчера.



Татьяна Леухина