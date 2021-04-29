В Кремле не знают об идее продлить нерабочие дни после 10 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает об инициативе продления нерабочих дней после 10 мая. Об этом пишет ТАСС.

«Мне неизвестно об этом», — сказал представитель Кремля в ответ на идею о возможности продления нерабочих дней после 10 мая из-за роста числа заразившихся коронавирусом.



Указ об установлении в России нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением зарплаты подписал президент РФ Владимир Путин. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.