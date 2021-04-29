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Внешнеторговый оборот Татарстана со странами ЕАЭС в 2020 году составил $1,584 млрд

10:55, 29.04.2021
Внешнеторговый оборот Татарстана со странами ЕАЭС в 2020 году составил $1,584 млрд
Фото: пресс-служба президента РТ

В прошлом году внешнеторговый оборот Татарстана со странами ЕАЭС составил $1,584 млрд. Об этом было сказано во время встречи президента РТ Рустама Минниханова с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Основное назначение комиссии — обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

— Внешнеэкономические и гуманитарные контакты со странами ближнего зарубежья относятся к приоритетным направлениям нашей работы. Со многими странами ЕАЭС у нас подписаны не только рамочные соглашения о сотрудничестве, но и детальные дорожные карты совместной работы. Успешно развивается взаимодействие на межрегиональном уровне, — отметил Минниханов.

На территории государств ЕАЭС живет около 337 тысяч соотечественников-татар. В вузах Татарстана учится 18,5 тыс. иностранных студентов, 1,6 тыс. из них — из стран ЕАЭС, передает пресс-служба президента РТ.

Сегодня в Казани в узком составе пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Уже завтра, 30 апреля, мероприятие пройдет в расширенном составе.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть Татарстан
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