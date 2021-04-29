Сегодня на заседании ЕАЭС в Казани рассмотрят вопросы развития космической отрасли

Сегодня Евразийский экономический совет в закрытом режиме заслушает доклад по программе развития космических и геоинформационных систем, а также обсудит основные направления работы в промышленности и сельском хозяйстве и во многих других отраслях.

— 12 апреля мы отметили 60-летие полета в космос Юрия Гагарина, — сообщил Мишустин. —Торжественные мероприятия прошли в странах Евразийского союза. Символично, что сегодня мы рассмотрим доклад по программе по созданию систем по производству космических и геоинформационных продуктов, обменяемся мнениями о перспективах развития сотрудничества в области космических исследований.

В качестве государственных наблюдателей межправительственного совета принимают участие Куба, Молдавия, Узбекистан, а также приглашенные в качестве гостей представители Таджикистана и Туркменистана.

Луиза Игнатьева