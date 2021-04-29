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Глава Роспотребнадзора не исключила осложнения ситуации с коронавирусом осенью

17:14, 29.04.2021
Глава Роспотребнадзора не исключила осложнения ситуации с коронавирусом осенью
Фото: kzn.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не стала исключать возможное осложнение ситуации с коронавирусом в России осенью, сообщает ТАСС.

По ее словам, инфекция в осенний период приобретает признаки инфекционного заболевания, что приводит к осложнению ситуации.

«Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования», — сказала она, отметив, что проведение массовых мероприятий на майские праздники следует приостановить. Так, глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам провести праздники в семейном кругу.

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, что Роспотребнадзор ожидает осложнения ситуации с COVID-19, Попова сообщала на прошлой неделе.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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