Глава Роспотребнадзора не исключила осложнения ситуации с коронавирусом осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не стала исключать возможное осложнение ситуации с коронавирусом в России осенью, сообщает ТАСС.



По ее словам, инфекция в осенний период приобретает признаки инфекционного заболевания, что приводит к осложнению ситуации.

«Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования», — сказала она, отметив, что проведение массовых мероприятий на майские праздники следует приостановить. Так, глава Роспотребнадзора посоветовала россиянам провести праздники в семейном кругу.

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, что Роспотребнадзор ожидает осложнения ситуации с COVID-19, Попова сообщала на прошлой неделе.

Маргарита Головатенко