СМИ узнали о планах «Яндекса» купить банк «Акрополь»

IT-компания «Яндекс» ведет переговоры о приобретении банка «Акрополь», владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович. Об этом пишет The Bell.

В настоящее время сделка находится на этапе due diligence (комплексная проверка сделки), и в ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи, рассказали изданию два источника.

По данным собеседников The Bell, компания рассматривала несколько вариантов, но остановила свой выбор на «Акрополе». Представитель «Яндекса» заявил, что

компании «интересно получение банковской лицензии». Давыдович от комментариев отказался.

Сумма сделки не называется. В феврале 2020 года Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника Ахмета Паланкоева за сумму, равную одному капиталу банка. Тогда эта сумма равнялась 1,1 млрд рублей. Сейчас капитал «Акрополя» — чуть более 1 млрд рублей, выяснил тогда «Коммерсантъ».

Источник The Bell пояснил: у «Яндекса» нет планов открывать отделения или выдавать кредиты. Фактически компания покупает банковскую лицензию.

В сентябре 2020 года СМИ узнали о планах «Яндекса» выкупить TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Однако компании не удалось договориться об условиях сделки, поэтому она не состоялась. Как выяснял Forbes, Олег Тиньков хотел активно участвовать в бизнесе, а это не устроило «Яндекс». Тинькову это не понравилось. «Яндекс» предварительно договорился о покупке TCS Group примерно за $5,5 млрд, или $27,64 за бумагу.

