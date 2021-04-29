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В Казани сотрудники ГИБДД нашли электросамокаты на тротуаре — это мешает проходу людей

16:02, 29.04.2021 4
В Казани сотрудники ГИБДД нашли электросамокаты на тротуаре — это мешает проходу людей
Фото: Максим Платонов

В Казани сотрудники ГИБДД в ходе рейда нашли места размещения электросамокатов на тротуарах, что мешает проходу людей. Об этом сообщили в пресс службе ведомства.

Был составлен акт выявленных недостатков и вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помех в дорожном движении).

Провинившимся гражданам грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, должностным лицам — 25 тыс. рублей, а юрлицам — 300 тыс. рублей.

На прошлой неделе заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу. Он обратил внимание, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    Нет слов.
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  • Анонимно 29 апр
    Велопарковки и самокатопарковки никем не оборудуются. Ни местными властями, ни всякими госучреждениями, ни юридическими лицами. На ул.Кремлевская сделали велодорожку, а куда их ставить не предусмотрели? Это разве правильно? Что теперь парковать их можно только на парковке и на проезжей части дороги, раз они стали транспортным средством?
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  • Анонимно 29 апр
    Да блин, просто где попало бросать не надо.
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  • Анонимно 30 апр
    Шли бы они лесом. Смотри определение что такое "дорожное движение". Тротуар это не дорога. И потом что значит "мешает"? Где ссылка на закон ?
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