В Казани сотрудники ГИБДД нашли электросамокаты на тротуаре — это мешает проходу людей

Фото: Максим Платонов

В Казани сотрудники ГИБДД в ходе рейда нашли места размещения электросамокатов на тротуарах, что мешает проходу людей. Об этом сообщили в пресс службе ведомства.

Был составлен акт выявленных недостатков и вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ (умышленное создание помех в дорожном движении).

Провинившимся гражданам грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, должностным лицам — 25 тыс. рублей, а юрлицам — 300 тыс. рублей.

На прошлой неделе заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу. Он обратил внимание, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий.

Алексей Нечаев