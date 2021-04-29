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В России могут снизить число МСЗ вдвое

10:55, 29.04.2021
В России могут снизить число МСЗ вдвое
Фото: realnoevremya.ru

Министерство энергетики России предложило сократить вдвое число мусоросжигательных теплоэлектростанций (МТЭС), так как считает их строительство избыточным. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол апрельского совещания ведомства.

В Минэнерго пояснили, что в таких крупных МТЭС нет необходимости, «исходя из прогнозируемых объемов отходов» в регионах, где предполагается их строительство. По мнению ведомства, с точки зрения текущего энергобаланса «строительство рассматриваемых объектов генерации избыточно».

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что Минфин предложил отложить финансирование строительства 25 заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО), пока полностью не заработают первые пять — в Казани и Подмосковье. Дочка «Ростеха», «РТ-Инвест», рассчитывает запустить их до конца 2023 года. Их стоимость составит около 180 млрд рублей.

Недавно сообщалось и о том, что «РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха») не укладывается в срок и может задержать запуск пяти мусоросжигательных электростанций в Казани и Подмосковье. Это грозит компании штрафом до 7 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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