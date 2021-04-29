В России могут снизить число МСЗ вдвое

Министерство энергетики России предложило сократить вдвое число мусоросжигательных теплоэлектростанций (МТЭС), так как считает их строительство избыточным. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол апрельского совещания ведомства.

В Минэнерго пояснили, что в таких крупных МТЭС нет необходимости, «исходя из прогнозируемых объемов отходов» в регионах, где предполагается их строительство. По мнению ведомства, с точки зрения текущего энергобаланса «строительство рассматриваемых объектов генерации избыточно».

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что Минфин предложил отложить финансирование строительства 25 заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО), пока полностью не заработают первые пять — в Казани и Подмосковье. Дочка «Ростеха», «РТ-Инвест», рассчитывает запустить их до конца 2023 года. Их стоимость составит около 180 млрд рублей.

Недавно сообщалось и о том, что «РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха») не укладывается в срок и может задержать запуск пяти мусоросжигательных электростанций в Казани и Подмосковье. Это грозит компании штрафом до 7 млрд рублей.