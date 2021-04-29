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Пашинян о Татарстане: «Все знают, что это один из экономически развитых регионов России»

14:40, 29.04.2021 2
Пашинян о Татарстане: «Все знают, что это один из экономически развитых регионов России»
Фото: пресс-служба президента РТ

Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит встречу с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Последний отметил, что находится первый раз в Татарстане, сообщает пресс-служба главы РТ.

— Все знают, что это один из экономически развитых регионов России, — сказал он.

Во встрече участвует президент Татарстана Рустам Минниханов.

По данным СМИ, Мишустин передал Пашиняну «теплый привет» от президента России Владимира Путина.

Пашинян прибыл в Казань для того, чтобы принять участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 апр
    Армяне жили в Казани ещё до Ивана Грозного. Они научили местных строить каменные строения.
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  • Анонимно 29 апр
    да еще и библию тоже армяне написали ;)))) а еще Адам и Ева тоже были армяне. Доказательство тому кирпич армянский с подписями Адам и Евы. Об остальных новостях об армянских кирпичниках из Индий смотрите в новостных каналах Армений .
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