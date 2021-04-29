Пашинян о Татарстане: «Все знают, что это один из экономически развитых регионов России»

Фото: пресс-служба президента РТ

Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит встречу с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Последний отметил, что находится первый раз в Татарстане, сообщает пресс-служба главы РТ.

— Все знают, что это один из экономически развитых регионов России, — сказал он.

Во встрече участвует президент Татарстана Рустам Минниханов.

По данным СМИ, Мишустин передал Пашиняну «теплый привет» от президента России Владимира Путина.

Пашинян прибыл в Казань для того, чтобы принять участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета.

