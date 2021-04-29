Пашинян о Татарстане: «Все знают, что это один из экономически развитых регионов России»
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит встречу с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Последний отметил, что находится первый раз в Татарстане, сообщает пресс-служба главы РТ.
— Все знают, что это один из экономически развитых регионов России, — сказал он.
Во встрече участвует президент Татарстана Рустам Минниханов.
По данным СМИ, Мишустин передал Пашиняну «теплый привет» от президента России Владимира Путина.
Пашинян прибыл в Казань для того, чтобы принять участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета.
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