Итоги дня: максимальная смертность, безработица, обыски в «Финико» и новый пик биткоина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 16 декабря:
- Росстат подсчитал, что уровень смертности в России достиг максимума за 10 лет. В 2020 году показатель смертности составил 113,2, что выше показателя 2019 года на 10%. В 33 регионах РФ цифры также стали наивысшими за десятилетие.
- Стоит отметить, что в РФ также зафиксированы максимальные за 10 лет показатели по безработице. По крайней мере, такую оценку дает Всемирный банк. Эксперты утверждают, что такой уровень безработицы в стране самый высокий со времен кризиса, начавшегося в 2008 году.
- В Казани прошли обыски по делу компании «Финико», в которой силовики усмотрели признаки финансовой пирамиды. Источники «Реального времени» сообщили, что в обысках принимали участие 15 казанских следователей из МВД. Правоохранители считают, что учредители компании привлекали средства под видом прибыльных вложений. Им удалось получить не менее 70 млн рублей.
- В Казани создадут Центр патриотического воспитания. Городские власти уже выделили для этого здание на улице Звездной. Предполагается, что в течение года в патриотических сменах этого центра смогут заниматься до 500 школьников. Однако в мэрии подчеркивают, что для ремонта здания потребуется финансирование из бюджета республики.
- Страны Евросоюза готовы продлить антироссийские санкции еще на полгода. В среду послы 27 стран согласовали соответствующий документ. Меры в отношении РФ будут приняты Европарламентом.
- Сегодня WhatsApp, Telegram и YouTube пережили очередное обрушение. При этом мессенджер Павла Дурова падал дважды за день. В первый раз о проблемах сервисов пользователи стали сообщать около 11.00 по московскому времени. Второй раз проблемы коснулись только Telegram, но они оказались масштабнее. Тысячи пользователей в Европе и Азии не могли воспользоваться приложением.
- Казгордума утвердила городской бюджет на 2021 год. Предполагается, что он будет бездефицитным и составит 28,14 млрд рублей, как в части доходов, так и в части расходов. Общий объем налоговых и неналоговых доходов казны прогнозируется в районе 15,2 млрд рублей.
- Госдума окончательно приняла поправки в КоАП об ответственности чиновников за оскорбление граждан. Штрафы составят от 50 до 150 тысяч рублей.
- Татарстан уже принял почти 3 тысячи доз вакцины от коронавируса. Они распределены по 56 базам по всей республике. Имеющейся вакциной в Минздраве РТ надеются привить татарстанцев в течение 2—3 недель.
- При этом в республике официально зарегистрированы уже 167 жертв ковида. За последние сутки подтвержден еще один смертельный случай.
- Глава Мордовии Артем Здунов комплектует свою команду. Замруководителя своей администрации он назначил Булата Хайрутдинова, который последние два года занимал пост его советника, пока Здунов возглавлял правительство Дагестана. До этого Хайрутдинов трудился в Минэкономики Татарстана, которым также руководил Здунов.
- Казанский Завод СМС оценили почти в 4,3 млрд рублей. Соответствующий отчет опубликовал конкурсный управляющий обанкротившегося предприятия, которое «Нэфис» не смог запустить из-за краха «Татфондбанка».
- Основатели «Галереи вин» обвинили «Татсоцбанк» в создании картеля на алкогольном рынке, результатом которого стало банкротство компании.
- Цена биткоина достигла нового исторического максимума. В 16.45 (по мск) стоимость криптовалюты составила $20 420.
Евгений КалашниковОбщество Татарстан Казанская городская дума
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