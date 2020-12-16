Казанский Завод СМС оценили почти в 4,3 млрд рублей
Конкурсный управляющий казанского ООО «Завод по производству СМС» опубликовал отчет об оценке стоимости предприятия. Специалисты считают, что с учетом НДС комплекс недвижимости и оборудования завода стоит 4,26 млрд рублей.
Самым дорогим пунктом в списке эксперты считают здание предприятия площадью 9 198,7 кв. м. Оно оценивается в 1,5 млрд рублей, следует из отчета, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Всего в перечне 205 позиций. «Система аспирации и фильтра для ПС» оценена в 359,5 млн рублей, «Система подачи основных компонентов» стоит 329,3 млн рублей, «Узел возвратной пыли и вакуумтранспорт» — 205,5 млн рублей.
Ранее «Реальное время» писало, что уже три инстанции отказали АСВ признать «Татфондбанк» залоговым кредитором Завода СМС. Фактически агентство проиграло тяжбу за предприятие, на которое банк дал существенный кредит.
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