Анастасию Колесову и группу трейдеров заподозрили в создании алкокартеля

Картель на весь Татарстан

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск основателей обанкротившейся «Галереи вин» Якова Цейнштейна и его супруги Ирины Кузьминой к АО «Татсоцбанк» — основному кредитору их бизнеса. Однако на этот раз соответчиками выступают практически все крупные игроки татарстанского алкогольного ретейла — ООО «Компания «Премьер», ООО «Торговый дом «Россич», ООО «Фирма «Саман», ООО «Алкоторг» (подконтрольна АО «Татспиртпром»). В иске заявители обвиняют указанные компании в создании некоего картеля на алкогольном рынке, который, по мнению заявителей, нанес «Галерее вин» значительный ущерб — его оценили в сумму более 600 млн рублей.

В исковом заявлении (есть в распоряжении «Реального времени») утверждается, что в 2012 году все перечисленные алкогольные ретейлеры заключили Соглашение о создании координационного совета (далее — Соглашение ) по регулированию объемов ввозимой в Республику Татарстан российской водки и цен на нее. Как пишут заявители, копию этого соглашения они получили в 2019 году от сотрудника Госалкогольинспекции РТ и приложили к исковому заявлению.

В заявлении говорится, что участники соглашения якобы договорились обеспечить повышение розничных цен на ввозимую в Республику Татарстан водку в размере не менее 30% к минимальной цене на водку, установленной в России, а также снизить объем ввозимой в Республику Татарстан водки до 10% от общего объема реализуемой в республике водки. По заявлению Кузьминой и Цейнштейна, реализовываться соглашение начало с 2013 года.

«Таким образом, оборот алкогольной продукции в оптовом направлении деятельности ООО «Фирма Галерея вин» существенно снизился», — говорится в заявлении

— Соответственно, с 2013 года доля товарного рынка ООО «Фирма Галерея вин» начала снижаться, поскольку ООО «Фирма Галерея вин» не могло предложить товар (услугу по поставке алкогольной продукции) контрагентам (розничным предприятиям РТ) по той же цене и на тех же условиях, что и участники, в связи с невозможностью поставки самого востребованного в контракте с контрагентами сегмента — ввозной российской водки. Таким образом, оборот алкогольной продукции в оптовом направлении деятельности ООО «Фирма Галерея вин» существенно снизился, — говорится в заявлении.

Колесова как «серый кардинал» рынка

После этого, сказано в иске, «Галерея вин» взялась развивать собственную розничную продажу алкоголя, в том числе на средства, занятые у «Татсоцбанка». При этом, как заявляют истцы, предправления банка Анастасия Колесова «через структуру подконтрольных лиц» связана как минимум с фирмой «Саман» и ТД «Россич», а также с ООО «Алкоторг» (совладелец последней, Сергей Анохин, является директором Раменского приборостроительного завода, входящего в структуру КРЭТ отца Анастасии Колесовой Николая Колесова).

Однако в 2015 году от «Галереи вин» к «Алкоторгу» ушел крупный контракт с производителем алкоголя ЗАО «Перно Рикар Рус» — как отмечается в заявлении, после этого финансовые показатели «Галери вин» начали падать. Тогда Колесова, по словам Кузьминой, в устной форме предложила вложить в «Галерею вин» 150 млн рублей. Однако этого не произошло, а далее началась уже описанная много раз история противостояния «Татсоцбанка» и «Галереи вин», обернувшаяся банкротством последней.

После этого, сказано в иске, «Галерея вин» взялась развивать собственную розничную продажу алкоголя, в том числе на средства, занятые у «Татсоцбанка». Фото Романа Хасаева

Убытки от картельного соглашения заявители подсчитали как убытки от потери контракта с «Перно Рикар Рус» плюс средства, направленные на (безуспешное) предотвращение банкротства, недополученную прибыль от ресторана «Шале» и сумму стоимости недвижимости и оборудования фирмы «Галерея вин». Вышла «скромная» сумма в 619 млн рублей.

Как правило, вопросы картелей рассматриваются органами Федеральной антимонопольной службы, но в заявлении указывается на практику подачи исков сразу в суд, минуя ФАС.

Иск буксует уже на старте

На минувшей неделе суд оставил этот иск без движения по следующей причине: заявителем в нем, помимо Цейнштейна и Кузьминой, указана конкурсный управляющий «Галереи вин» Айгуль Нотфуллина, однако подпись ее отсутствует. С чем это связано — неясно, Нотфуллина сегодня оказалась недоступна для комментариев. Впрочем, это еще не означает отказ суда — заявителям дано время на устранение недостатков.

— Конкурсному управляющему ещё два года назад нами сообщалось о существовании картеля, только не было известно тогда обстоятельство о заключении соглашения в письменном виде, то есть не было доказательств. Если сейчас конкурсный управляющий, а ему было направлено исковое заявление не выскажет свою позицию, то есть не подпишет, соответственно будет в дальнейшем [привлекаться] к ответственности вместе со всеми, — заявила Ирина Кузьмина.

На недостатки уже на старте иска обратил внимание гендиректор «Фирмы «Саман» Ленар Равилов. «Иск же не принял суд. Подали лица, которые не имеют права подавать [иски] от имени «Галереи вин», у них же конкурсный управляющий назначен. Вот и все объяснение. Люди не могут успокоиться почему-то. Хотя законодательно и везде все нормально», — подчеркнул он.

Глава Алкогольной ассоциации Татарстана Лейсан Шишкина заявила, что ей неизвестно ни о каких подобных соглашениях на алкогольном рынке республики.

«Реальное время» также направило запросы в «Татсоцбанк» и остальным участникам разбирательства, на данный момент ответ от них не поступил.

Александр Артемьев