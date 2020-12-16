Депутаты Казгордумы утвердили бюджет на 2021 год на 28,1 млрд рублей

Депутаты Казгордумы утвердили бюджет на 2021 год и плановый период за 2022—2023 годы. Бюджет Казани по доходам и расходам на 2021 год составит 28,138 млрд рублей, что на 3,2 млрд больше бюджета на текущий год.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов казны прогнозируется в сумме 15,2 млрд рублей. Доходы и расходы бюджета на 2022 год планируются в объеме 27,55 млрд рублей, в 2023 году — 27,77 млрд рублей.

Фото: Денис Гордийко

Ранее сообщалось, что депутаты Казгордумы утвердили изменения в бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.