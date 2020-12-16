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В Казани организуют центр патриотического воспитания

11:45, 16.12.2020 1
В Казани организуют центр патриотического воспитания
Фото: realnoevremya.ru

В Казани нет специализированного центра патриотического воспитания. В этом году исполком города для этих целей выделил здание по улице Звездной, 15, в котором провели проектные работы и экспертизу. В течение года в патриотических сменах этого центра смогут заниматься до 500 школьников, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин во время сессии Казгордумы.

Сейчас требуется финансирование для ремонта здания. Глава города, обратившись к присутствующей на заседании вице-премьеру Лейле Фазлеевой, выразил надежду на республиканскую поддержку.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 11:51
    Какой толк от штатных патриотов ?
    Очередные получатели бюджетных средств
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