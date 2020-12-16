Булат Хайрутдинов из Татарстана вошел в команду администрации главы Мордовии

В Мордовии 31-летний Булат Хайрутдинов из Татарстана занял пост первого заместителя руководителя администрации главы Мордовии. Об этом сообщают СМИ республики.

Булат Хайрутдинов 7 лет занимал должность ведущего консультанта юридического отдела Министерства экономики Татарстана. С 2018 по 2020 годы он работал советником председателя правительства Дагестана.



По неподтвержденным данным, в администрацию Мордовии прибудет также команда Артем Здунова из четырех человек, в числе которых Игорь Губайдуллин и Илья Соколов, которые также трудились в Минэкономики Татарстана.

Напомним, что экс-министр экономики РТ Артем Здунов назначен врио главы Мордовии 18 ноября.



Ольга Плешкова