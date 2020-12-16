Еще один смертельный случай COVID-19 подтвердился в Татарстане
В Татарстане официально зарегистрированы уже 167 жертв коронавируса. За последние сутки подтвержден еще один смертельный случай COVID-19.
По данным республиканского оперштаба, умершим оказался мужчина 1962 года рождения.
Причину смерти подтвердили патологоанатомы.
За последние сутки в Татарстане подтвердился 91 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии их зафиксировано 10 340.
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