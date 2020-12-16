Всемирный банк: такого высокого уровня безработицы в России не было с кризиса 2008 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Специалисты Всемирного банка отмечают рекордно высокий уровень безработицы в России со времен кризиса 2008 года. В то же время уровень бедности населения соответствует прогнозу, составленному до пандемии коронавируса.

«Уровень безработицы повысился с 4,5% в октябре 2019 года до 6,3% в октябре 2020 года, до максимального значения за последние восемь лет. Столь высокого уровня безработицы не было со времени рецессии, вызванной мировым финансовым кризисом 2008 года», — приводит «РИА Новости» слова главного экономиста Всемирного банка по России Апурвы Сангхи.

Он отметил, что меры по борьбе с бедностью, принимаемые российскими властями, достигли своей цели. За чертой бедности в стране проживают только 11,6% населения, хотя в результате пандемии эта доля могла вырасти.

Ранее глава Минтруда РТ отмечала, что пик безработицы в республике пришелся на сентябрь. К 1 сентября в Татарстане насчитывалось 79 053 официально зарегистрированных безработных.