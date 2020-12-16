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Госдума приняла закон о штрафах за хамство чиновников

13:15, 16.12.2020 1
Госдума приняла закон о штрафах за хамство чиновников
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении поправки об административной ответственности чиновников за оскорбление граждан, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с подобными проявлениями следует бороться также в соцсетях и СМИ.

Оскорбление чиновниками граждан будет наказываться административным штрафом в размере от 50 до 100 тыс. рублей или дисквалификацией на срок до одного года. При повторном нарушении грозит штраф в размере от 100 до 150 тыс. рублей или дисквалификация на срок до двух лет.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, что в январе президент России Владимир Путин поручил своей администрации совместно с правительством РФ рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления.

В первом чтении законопроект о штрафах для государственных и муниципальных чиновников за оскорбление граждан был принят Госдумой в июле текущего года.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:55
    "Оскорбление представителя власти... либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года." А почему здесь эту часть не добавили? Суммы для чиновников просто смешные.
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