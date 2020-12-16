СМИ: смертность в России достигла максимума за десять лет

В России уровень смертности достиг максимального показателя за последние 10 лет. Об этом сообщает РБК, опираясь на данные Росстата.

В 2020 году на фоне пандемии показатель смертности составил 113,2, что выше показателя 2019 года на 10%. По данным издания, показатель стал максимальным за 10 лет — с 2010 года, когда в России увеличилась смертность из-за аномально жаркого лета.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В регионах смертность в расчете на 10 тыс. жителей за 10 месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны. В 33 субъектах показатель также является максимальным за десятилетие.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупреждала, что в России ожидается повышение смертности в ноябре и декабре 2020 года.



Ольга Плешкова