Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России на полгода

Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Да, послы только что согласовали продление ограничительных мер до 31 июля 2021 года», — сообщил он.

Ранее «Реальное время» сообщало о решении Евросоюза продлить экономические санкции против России. Такое решение принял саммит глав государств ЕС.