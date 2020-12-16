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Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России на полгода

12:20, 16.12.2020
Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России на полгода
Фото: pixabay.com

Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Да, послы только что согласовали продление ограничительных мер до 31 июля 2021 года», — сообщил он.

Ранее «Реальное время» сообщало о решении Евросоюза продлить экономические санкции против России. Такое решение принял саммит глав государств ЕС.

ЭкономикаБизнесОбщество
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