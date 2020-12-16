Пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp, Telegram и YouTube по всему миру

В среду, 16 декабря, во многих странах, в том числе в России, наблюдались сбои в работе мессенеджеров WhatsApp и Telegram, а еще на видеохостинге YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.



Больше всего на сбои жаловались жители европейских стран и стран Латинской Америки. В России чаще всего — жители столицы.

Около 96% WhatsApp-пользователей не могли подключиться к серверу, а 3% сообщили о сбоях на веб-сайте. 86% пользователей Telegram пожаловались, что тоже не могли подключиться к серверу, 13% не могли отправлять сообщения. У 61% сообщивших о сбоях пользователей YouTube не проигрывались видеоролики, у 34% были проблемы при загрузке веб-сайта, а 4% не могли зайти на свою страницу видеохостинга.

Напомним, на днях пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети.

Маргарита Головатенко