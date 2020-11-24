Итоги дня: испытания «ЭпиВакКороны» в Казани, Жириновский о ликвидации ПФР, смерть владельца Big Funny
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 24 ноября.
- Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила на пострегистрационные исследования в девять клиник, в том числе и в Казани. Добровольцы для испытания вакцины «ЭпиВакКорона» старше 60 лет набраны. Продолжается набор участников старше 18 лет.
- Владелец корпорации Big Funny, развивающей сеть аттракционов «Дом вверх дном» и «Музей иллюзий», Александр Донской-младший умер в Ижевске от малярии. До Ижевска Донской успел побывать в Казани, а до того он вернулся из поездки в Занзибар. Его отец — экс-мэр Архангельска Александр Донской-старший возлагает часть ответственности на врачей, пытавшихся сначала лечить бизнесмена от коронавируса.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Пенсионный фонд РФ будет упразднен, а пенсии начнут выплачивать гражданам напрямую.
- В Казани могут раньше времени запустить движение по второй очереди БКК. Строительство ведется с опережением графика. Второй участок БКК должен был быть закончен только летом 2021 года, но уже сейчас крупные строительные работы уже завершены. На месте ведется установка шумозащитных экранов, «умных» светофоров.
- Соратница оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих сегодня выступила на YouTube с критикой материалов российских СМИ. Ранее крупные российские телеканалы транслировали версию о том, что Певчих сама была причастна к отравлению Навального. Певчих указала на ряд нестыковок и ошибок в материалах СМИ, а также высказала сомнения в квалификации экспертов, которые в этих материалах фигурируют. К настоящему моменту ролик набрал около 450 тыс. просмотров.
- Татарстанский Минтранс организует поездку на трассу М-11, чтобы показать влияние интенсивного движения на жизнь с обратной стороны шумозащитных экранов. «Хотелось бы оказаться по ту сторону экрана, чтобы услышать шум. Для его измерения мы пригласим специалистов «Росавтодора». Они покажут места, где населенные пункты примыкают к трассе на расстоянии менее 50 метров. И послушаем там, как ведет себя шумовой эффект. Эту поездку организуем в ближайшее время», — пообещал министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов.
- Строительство Вознесенского тракта планируется начать в 2021 году. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.
По словам чиновника, сейчас проект ждет положительного заключения Госэкспертизы.
- Бывшего руководителя Республики Марий Эл Леонида Маркелова гособвинение потребовало отправить в колонию на 17 лет. Также прокуратура просит запретить ему на три года занимать руководящие должности.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь Конституцией страны.
— Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции.
- Главный тренер ВК «Зенит-Казань» Владимир Алекно стал новым рулевым мужской сборной Ирана. Контракт с Алекно рассчитан до конца летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Помогать ему будет его помощник по казанскому «Зениту» итальянец Томазо Тотоло.
- В России распространен европейский вариант коронавируса, в стране циркулирует инфекция не из Китая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. Она сообщила, что Россия преодолела первую волну достаточно благополучно, быстро разработав тест-систему и меры реагирования.
- Российский онлайн-ретейлер Ozon объявил итоги IPO — цена составила $30 за бумагу. Общий объем размещения составил $990 млн. Максимум должен был составить $27,5, но спрос оказался больше.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких татарстанцев. Орденом Александра Невского награжден бывший министр образования республики Рафис Бурганов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов и заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
- Начальник Управления информационных технологий и связи исполнительного комитета Казани Рифат Ханнанов переходит на работу в команду заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин наградил Ханнанова знаком отличия «За безупречную службу Казани» за вклад в развитие информационных технологий и связи.
- Татарстан рассчитывает провести международные соревнования по плаванию в 2021 году. В этом году в Казани должны были пройти этапы Кубка мира по плаванию и прыжкам в воду и этап Мировой серии по синхронному плаванию.
- Жительница Татарстана Светлана Ахметзянова выиграла второй миллион в лотерею «Русское лото». Женщина проработала медсестрой больше 30 лет. Полтора года назад она уже выигрывала миллион.
- В Татарстане закрыли 17 классов в 10 школах республики по причине простудных заболеваний. На карантин ушли 12 классов в семи казанских школах, четыре класса — в двух школах Менделеевского района, один класс — в Агрызском районе. На временной изоляции сейчас находится 371 ребенок.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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