Путин наградил Фазлееву, Бурганова и других татарстанцев государственными наградами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких татарстанцев. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Орденом Александра Невского награжден бывший министр образования республики Рафис Бурганов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов и заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Фото: kremlin.ru

Также орденом дружбы награжден главный дирижер Татарского академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Ренат Салаватов.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены Хабир и Алсу Мухарлямовы — семья из Балтасинского района республики, которая воспитывает 15 детей.

В сентябре Путин подписал указ о награждении министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Татьяна Леухина