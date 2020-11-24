Путин наградил Фазлееву, Бурганова и других татарстанцев государственными наградами
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких татарстанцев. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Орденом Александра Невского награжден бывший министр образования республики Рафис Бурганов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов и заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
Также орденом дружбы награжден главный дирижер Татарского академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Ренат Салаватов.
За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены Хабир и Алсу Мухарлямовы — семья из Балтасинского района республики, которая воспитывает 15 детей.
В сентябре Путин подписал указ о награждении министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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