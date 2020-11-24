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Путин наградил Фазлееву, Бурганова и других татарстанцев государственными наградами

12:19, 24.11.2020 2
Путин наградил Фазлееву, Бурганова и других татарстанцев государственными наградами
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких татарстанцев. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Орденом Александра Невского награжден бывший министр образования республики Рафис Бурганов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов и заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Фото: kremlin.ru

Также орденом дружбы награжден главный дирижер Татарского академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Ренат Салаватов.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены Хабир и Алсу Мухарлямовы — семья из Балтасинского района республики, которая воспитывает 15 детей.

В сентябре Путин подписал указ о награждении министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:33
    Жаль что вместе с такими достойными людьми награды получают всякие "васильевы". Это сильно обесценивает награды.
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  • Анонимно 14:04
    Врачи на передовой, а награды - министру. Все как всегда...
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