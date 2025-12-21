Завтра в Татарстане ожидаются метель, гололед и сильный ветер

Видимость на дорогах снизится до 1–2 км

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана выпустил экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий 22 декабря. Согласно прогнозу, на территории региона, включая Казань, ожидаются сложные метеорологические явления.

В течение суток местами пройдут метели, из‑за которых видимость на дорогах снизится до 1–2 км. Параллельно с этим прогнозируется образование гололеда, а на проезжей части сформируется снежная каша и сильная гололедица.

Дополнительно метеорологи предупреждают о сильном ветре: его порывы могут достигать 15 м/с. В ночные и утренние часы во многих районах ожидается туман, что еще больше осложнит ситуацию на дорогах и потребует от водителей повышенной бдительности.

Рената Валеева