Корпус КНИТУ-КАИ хотят включить в реестр объектов культурного наследия

Здание, построенное в 1940 году, — важный элемент культурно-исторического наследия Казани

Самолетный корпус Авиаинститута (учебное здание №3 КНИТУ-КАИ) могут включить в реестр объектов культурного наследия региона. Такую возможность рассматривают в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе организации.

Здание было спроектировано известным архитектором Дубровиным. Оно находится в Казани по адресу: улица Толстого, дом 15.

— Здание, построенное в 1940 году, является важным элементом культурно-исторического наследия Казани. Оно расположено в пределах исторического центра города, вблизи значимых городских магистралей и сохраняет уникальные черты советской послевоенной архитектуры. Сегодня объект продолжает использоваться по своему первоначальному назначению — учебному процессу, обеспечивая преемственность традиций образования и науки, — говорится в сообщении.

В комитете подчеркнули, что самолетный корпус сочетает элементы конструктивизма и сталинской архитектуры:

— Его внешний облик характеризуется гармоничным сочетанием массивных форм и лаконичного декора. Особое внимание привлекает оригинальная конфигурация фасада, отражающая специфику учебного заведения авиационной направленности. Проектирование главного входа с отступом от основной застройки подчеркивает уникальность композиции и значимость объекта в городской среде.

Напомним, 55 объектов культурного наследия со всей территории Татарстана вошли в реестр платформы «наследие.дом.рф». Она выступает одним из операторов программы «Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации». Программа рассчитана до 2045 года. Ее цель — не только отреставрировать исторические здания, но и интегрировать их в экономику регионов. Для 12 объектов уже нашли инвесторов.

Галия Гарифуллина