В Челнах произошло смертельное столкновение «Лады» и КАМАЗа

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречку

19 декабря в Набережных Челнах произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Лада» выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Специалисты устанавливают причины и условия, которые привели к трагическому ДТП. Напомним, что ранее в Альметьевском районе Татарстана два КАМАЗа столкнулись на встречке, один водитель погиб.

Наталья Жирнова