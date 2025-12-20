Из-за повреждения сети на участке ул. Зорге/Фучика в Казани приостановили движение троллейбусов №5, 9 и 12

На месте работают аварийные службы МУП «Метроэлектротранс»

Фото: Динар Фатыхов

Из-за повреждения сети на участке ул. Зорге/Фучика в Казани временно остановили движение троллейбусов №5, 9 и 12, а также трамвая №4. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

— На участке ул. Зорге/Фучика произошло повреждение контактной сети. Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №5, 9, 12, трамвайного маршрута №4, — говорится в сообщении.



На месте работают аварийные службы предприятия.

Это не первый подобный случай за неделю. 18 декабря из-за неполадок в центре Казани было приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №2, 3, 5, 7 и 8.



Галия Гарифуллина