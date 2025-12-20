Продажи новостроек в Казани упали на 8%, выручка снизилась на 1,3 млрд рублей

Несмотря на отрицательные тенденции, средние показатели рынка свидетельствуют о растущих ценах

Фото: Динар Фатыхов

В ноябре 2025 года рынок новостроек Казани испытал временное падение, которое аналитики объясняют несколькими факторами. Продажи квартир снизились на 8% по сравнению с октябрем, количество проданных лотов уменьшилось до 1 351 единицы. Выручка застройщиков упала на 1,3 млрд рублей и составила 12,3 млрд рублей.

Несмотря на отрицательные тенденции, средние показатели рынка свидетельствуют о растущих ценах: стоимость квадратного метра выросла на 6 тыс. рублей и достигла 238 тыс. рублей. Вместе с тем средняя площадь продаваемых квартир уменьшилась до 41,9 кв. метра, а средняя стоимость одной квартиры опустилась до 9,9 млн рублей.



Прогнозируя развитие ситуации в декабре, аналитики указывают на возможное оживление спроса, обусловленное традиционным стремлением покупателей завершить сделки до конца года. Важным фактором останется доступность льготной ипотеки: продолжение кредитных программ крупных банков способно поддержать активность рынка.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани на конец 2025 года средняя стоимость квартиры в новостройке составила 12,6 млн рублей.

Ариана Ранцева