Государственным словом 2025 года в России стала «рождаемость»
Такое слово назвала Президентская академия РАНХиГС
По версии Президентской академии РАНХиГС, государственным словом 2025 года стала «рождаемость». Об этом пишет РИА «Новости».
— Эксперты Президентской академии второй год подряд выбирают государственное слово года в России. В этом году им стала «рождаемость» — его упоминаемость в стратегических документах страны выросла в восемь раз, — говорится в сообщении.
В топ-5 вошли также слова «лидерство», «государство-цивилизация», «интеллект», «языковая политика».
Суммарно эксперты проанализировали более 10,5 тыс. нормативно-правовых актов федерального уровня. Впервые в выборку включались стратегические документы Евразийского экономического союза. В прошлом году главным словом России стал «суверенитет».
Напомним, по итогам проекта «Слово года — 2025» была выбрана «тревожность». Отмечалось, что она стала фоновым режимом жизни в условиях перемен и неопределенности.
