Депутат призвал ради безопасности детей не лишать их телефонов

Заявление прозвучало на фоне инцидента в Самарской области

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», заявил о необходимости обеспечения детей мобильными телефонами с установленными приложениями родительского контроля. Заявление парламентарий сделал в ответ на вопрос о мерах профилактики случаев пропажи детей, особенно в выходные и праздничные дни, сообщает ТАСС.

Леонов подчеркнул, что ребенок должен иметь при себе полностью заряженный телефон, позволяющий родителям отслеживать его местоположение. По мнению депутата, постоянный контроль местонахождения ребенка значительно снижает риск его пропажи.

Заявление прозвучало на фоне инцидента в Самарской области, где накануне вечером не вернулись с прогулки четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет. По информации правоохранительных органов, дети самостоятельно пришли в храм утром, проведя ночь в заброшенном помещении неподалеку. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, ведется выяснение обстоятельств произошедшего.



Рената Валеева