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В Татарстане на карантин закрыли 17 классов в десяти школах

11:07, 24.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане на карантин закрыли 17 классов в десяти школах
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане закрыли 17 классов в 10 школах республики по причине простудных заболеваний.

На карантин ушли 12 классов в семи казанских школах, четыре класса — в двух школах Менделеевского района, один класс — в Агрызском районе. На временной изоляции сейчас находится 371 ребенок, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фото: mon.tatarstan.ru

На прошлой неделе на карантин было закрыто 12 классов в шести школах республики.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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