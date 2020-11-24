В Татарстане на карантин закрыли 17 классов в десяти школах

В Татарстане закрыли 17 классов в 10 школах республики по причине простудных заболеваний.

На карантин ушли 12 классов в семи казанских школах, четыре класса — в двух школах Менделеевского района, один класс — в Агрызском районе. На временной изоляции сейчас находится 371 ребенок, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фото: mon.tatarstan.ru

На прошлой неделе на карантин было закрыто 12 классов в шести школах республики.



Татьяна Леухина