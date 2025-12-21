Татарстанский пристав выманил должницу, пригласив ее на свидание

Сотрудник написал, что уже вызвал такси и ждет ее на месте, однако на улице оказались судебные приставы по ОУПДС

Фото: Максим Платонов

В Елабужском районе Татарстана судебные приставы применили нестандартный, но законный метод для привлечения к ответственности местной жительницы, задолжавшей более 120 тыс. рублей по алиментным обязательствам. О своем методе рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по республике.

На исполнении в районном отделении находились три исполнительных производства в отношении женщины, систематически уклонявшейся от уплаты алиментов. Должница не появлялась по месту регистрации и фактическому проживанию, а неоднократные попытки доставить ее в отделение по принудительному приводу оставались безрезультатными.

В сложившейся ситуации один из судебных приставов решил использовать соцсети как канал коммуникации. Создав новый аккаунт, он вступил в переписку с должницей и под видом романтического знакомства пригласил ее на свидание, сообщив, что уже вызвал такси и ожидает ее у дома.

Женщина подготовилась к встрече, однако вместо романтического свидания ее ожидали судебные приставы по ОУПДС, которые доставили ее в отделение.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Там был составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних). Мировой суд оперативно рассмотрел дело и назначил женщине наказание в виде 60 часов обязательных работ.

В Набережных Челнах приставы привлекли к ответственности мужчину, длительное время уклонявшегося от погашения финансовой задолженности. Нарушитель проигнорировал требования по 413 исполнительным производствам.

Рената Валеева