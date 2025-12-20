Татарстанцев предупредили о метели, тумане и сильной гололедице 21 декабря
Прогнозируется также сильный ветер порывами до 15—18 м/c
Метель с ухудшением видимости до 1—2 км и гололед ожидаются на территории Татарстана, в том числе в Казани, 21 декабря. Об этом сообщается в приложении МЧС.
Как предупредили жителей, прогнозируется также сильный ветер порывами до 15—18 м/c (в Казани — до 15 м/c). Ночью и утром туман, на дорогах сильная гололедица.
Напомним, 22 декабря, по предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, ожидается слабоморозная погода с небольшим снегом. 23 декабря через республику пройдет холодный атмосферный фронт, после чего на погоду начнет влиять арктический антициклон. Это приведет к понижению температуры.
