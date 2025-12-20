Новости общества

Татарстанцев предупредили о метели, тумане и сильной гололедице 21 декабря

15:32, 20.12.2025

Прогнозируется также сильный ветер порывами до 15—18 м/c

Фото: Динар Фатыхов

Метель с ухудшением видимости до 1—2 км и гололед ожидаются на территории Татарстана, в том числе в Казани, 21 декабря. Об этом сообщается в приложении МЧС.

Как предупредили жителей, прогнозируется также сильный ветер порывами до 15—18 м/c (в Казани — до 15 м/c). Ночью и утром туман, на дорогах сильная гололедица.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, 22 декабря, по предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, ожидается слабоморозная погода с небольшим снегом. 23 декабря через республику пройдет холодный атмосферный фронт, после чего на погоду начнет влиять арктический антициклон. Это приведет к понижению температуры.

Галия Гарифуллина

Общество Татарстан

