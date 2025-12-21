Bild: Мерц рискует потерять лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России

Главный редактор Роберт Шнайдер критически оценил действия канцлера

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся с чередой неудач, которые, по оценкам экспертов, подрывают его претензии на лидирующую роль в европейской политике. Как сообщает издание Bild, на текущей неделе политик потерпел сразу три поражения — как на международной арене, так и внутри страны.

Во‑первых, Мерц не смог продвинуть на саммите ЕС свой план по экспроприации замороженных российских активов. Идея предполагала использование этих средств в качестве «репарационного кредита» для Украины, однако встретила резкое сопротивление ряда стран Евросоюза. В частности, сомнения высказала Бельгия, их поддержали Европейский центральный банк, а также авторитетные юристы и финансовые аналитики. В итоге вместо конфискации активов участники саммита договорились о выделении Украине беспроцентного кредита на 90 млрд евро за счет коллективных займов стран ЕС.

Во‑вторых, Мерцу не удалось добиться подписания соглашения по MERCOSUR с государствами Южной Америки. Этот провал дополнительно ослабляет позиции канцлера в вопросах внешней торговли и экономического влияния ФРГ на глобальном уровне.

В‑третьих, внутри Германии поддерживаемый Мерцем кандидат Гюнтер Крингс проиграл на выборах руководителя Фонда Конрада Аденауэра. Новым главой организации стала Аннегрет Крамп‑Карренбауэр, которая считается оппонентом канцлера в партии ХДС. Этот результат демонстрирует наличие серьезных разногласий внутри политического лагеря Мерца.

Главный редактор Bild Роберт Шнайдер критически оценил действия канцлера. По его мнению, Мерц допустил стратегические ошибки, представив свой план по активам как безальтернативный — «в стиле Ангелы Меркель». Политик, как полагает Шнайдер, неверно истолковал молчание большинства стран ЕС как одобрение, проигнорировав серьезные риски, которые насторожили партнеров.

Ослабление позиций Мерца подтверждают и социологические оценки. Как отметил в интервью *Bild* руководитель института INSA Херман Бинкерт, «в рождественскую паузу канцлер уходит слабее, чем в летнюю».

Примечательно, что итоги саммита ЕС прокомментировала премьер‑министр Италии Джорджа Мелони, заявившая о «победе здравого смысла». Это высказывание, как подчеркивает Bild, отражает мнение многих европейских лидеров, не поддержавших инициативу Мерца.



Рената Валеева