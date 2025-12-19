В Казани утвердили границы исторического пивоваренного завода Петцольда

Согласно документу, территория объекта будет внесена в ЕГРН и реестр ОКН

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия издал приказ об утверждении границ территории исторического комплекса пивоваренного завода Петцольда. Объект, построенный в 1905 году, расположен в Казани по адресу: улица Габдуллы Тукая, 97 и имеет статус ОКН регионального значения.

Границы территории объекта были определены на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы. В состав комплекса входят несколько исторических построек: производственные здания с мастерскими, бродильным отделением и корпусами для подготовки сырья, а также ледник и подвал. Напомним, в июне сообщалось, что завод Петцольда превратят в трендовое пространство.

Согласно документу, территория объекта будет внесена в ЕГРН и реестр ОКН. Подробнее о заводе можно узнать в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова