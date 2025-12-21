Сегодня россияне проживают самый короткий день в году

В Москве продолжительность светового дня составит 7 часов 16 секунд

Фото: Реальное время

Сегодня, в день зимнего солнцестояния, жители России переживают самый короткий световой день и самую длинную ночь в году. Это астрономическое явление связано с тем, что около 18:03 по мск Солнце достигнет южной точки эклиптики, находящейся в созвездии Стрельца, и окажется на минимальной высоте над горизонтом для Северного полушария, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Продолжительность светового дня существенно различается в зависимости от географической широты. В Москве он составит 7 часов 16 секунд: Солнце взойдет в 08:57 и зайдет в 15:57 по местному времени. В Санкт‑Петербурге, расположенном чуть севернее, день окажется заметно короче — всего 5 часов 53 минуты 35 секунд (восход в 10:00, заход в 15:53).

В Архангельске (широта 64,3°) световой день сократится до 3 часов 52 минут 48 секунд. А в Мурманске (около 69° северной широты) Солнце сегодня вообще не появится над горизонтом: местные жители увидят его лишь 10–11 января. Это типичная картина для территорий за полярным кругом, где в зимний период наступает полярная ночь.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После зимнего солнцестояния продолжительность светового дня начинает постепенно увеличиваться. Уже завтра в Москве день станет длиннее на 2 секунды, затем прирост составит 10 секунд, а к 31 декабря суммарное увеличение достигнет 6 минут.



Завершится этот цикл астрономическим событием весеннего равноденствия в 2026 году, когда продолжительность дня и ночи практически сравняется во всех регионах планеты.

Рената Валеева