Минобрнауки не поддержало идею принимать в университеты по результатам четырех ЕГЭ

Идею зачислять абитуриентов по итогам четырех экзаменов ЕГЭ предложили ряд отечественных университетов

Фото: Динар Фатыхов

Минобрнауки России не поддерживает идею ввести прием в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

— Количество вступительных испытаний не изменится, на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам Единого государственного экзамена, как это было ранее… Мы не планируем переходить к приему по четырем результатам единого госэкзамена, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Идею зачислять абитуриентов по итогам четырех экзаменов ЕГЭ предложили ряд университетов, в частности Московский государственный технический университет имени Баумана.

Напомним, недавно в России определили минимальные пороги баллов ЕГЭ, необходимые для поступления в вузы. Согласно утвержденным нормам, абитуриентам потребуется набрать как минимум 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии.

Галия Гарифуллина